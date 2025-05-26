Рантанен назвал вратаря «Эдмонтона» Скиннера лучшим игроком 3-го матча серии со «Старз»
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Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен заявил, что лучшим игроком третьего матча серии с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6, 1-2) стал голкипер «нефтяников» Стюарт Скиннер, отразивший 33 броска, 20 спасений пришлись на второй период.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 14:02 2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 14:38 2:1 Робертсон (Биксель, Рантанен) – 35:35 3:1 Макдэвид (Бушар) – 39:41 4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кейн) – 43:25 5:1 Хайман (Кейн) – 52:06 6:1 Клингберг (Драйзайтль, Кейн) – 57:40 (pp)
«Мы нанесли 21 бросок во втором периоде, забросив всего одну шайбу, и соперник сравнял счёт в периоде на последних секундах. Так что, я думаю, Скиннер сегодня сыграл решающую роль. Думаю, он был действительно хорош, сделал ключевые сейвы, когда счёт был 1:3. Он спас команду после отличного голевого шанса, который был у Сегина, а спустя несколько секунд счёт в матче стал 4:1. Так что я бы сказал, что Скиннер был MVP матча», — цитирует Рантанена пресс-служба клуба.
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