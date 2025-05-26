Рантанен назвал вратаря «Эдмонтона» Скиннера лучшим игроком 3-го матча серии со «Старз»

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен заявил, что лучшим игроком третьего матча серии с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6, 1-2) стал голкипер «нефтяников» Стюарт Скиннер, отразивший 33 броска, 20 спасений пришлись на второй период.

«Мы нанесли 21 бросок во втором периоде, забросив всего одну шайбу, и соперник сравнял счёт в периоде на последних секундах. Так что, я думаю, Скиннер сегодня сыграл решающую роль. Думаю, он был действительно хорош, сделал ключевые сейвы, когда счёт был 1:3. Он спас команду после отличного голевого шанса, который был у Сегина, а спустя несколько секунд счёт в матче стал 4:1. Так что я бы сказал, что Скиннер был MVP матча», — цитирует Рантанена пресс-служба клуба.