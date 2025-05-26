Сборная России заняла первое место в обновлённом рейтинге международного хоккея

После прошедшего чемпионата мира по хоккею 2025 года был обновлен рейтинг сборных. Сборная России по хоккею поднялась на первое место в рейтинге ИИХФ, не проведя ни одного официального матча за последние три года.

Сборная России имеет 3990 рейтинговых очков. Из-за отстранения от международных соревнований рейтинг России «заморожен», а все остальные сборные могут терять очки после неудачных выступлений на ЧМ.

Второе место занимает сборная США с 3985 баллами. Третья – Швейцария (3975), четвёртая – Канада (3935), пятая Швеция (3915).

Примечательно, что на официальном сайте ИИХФ нет упоминания России в международном рейтинге, а первое место занимает США.

Напомним, сборная России с 2022 года не выступает на чемпионатах мира по решению Международной федерации хоккея. На прошедшем чемпионате мира золотые медали завоевала сборная США.