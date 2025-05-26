Степанов: постоянно общаемся с Гатиятулиным, задачи преследуем одинаковые

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов заявил, что общается с тренерским штабом «Ак Барса» под руководством Анвара Гатиятулина.

– Вы синхронизируете свои тренировочные планы и видение игры со штабом Анвара Гатиятулина?

– Постоянно общаемся. Я знаю, какие ставит задачи Анвар Рафаилович, как он видит хоккей. У нас есть определённые моменты, по которым мы общаемся, он постоянно про игроков спрашивает, я ему говорю, кто в каком состоянии. Команда у нас действует в атакующем ключе, мы не играем в обороне, не откатываемся.

Задачи преследуем одинаковые, игроки, которые от меня уходили в первую команду, там показывали себя здорово. Сразу вливались в коллектив, проблем не было, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.