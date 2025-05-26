Степанов — о Билялетдинове: мой наставник по жизни, постоянно созваниваемся, советуюсь

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов рассказал об общении с Зинэтулой Билялетдиновым, под руководством которого он долгое время выступал за «Ак Барс».

– Зинэутула Хайдярович вникает в жизнь «Барса»?

– Начнём с того, что Билялетдинов – мой наставник по жизни. Я всю жизнь практически с ним работаю, поэтому созваниваемся, советуюсь с ним, если возникают какие-то вопросы. Он всегда готов мне помочь, подсказать, общаемся по ситуации. При этом я понимаю, что у него фокус внимания всё-таки в сторону первой команды больше направлен.

Контакт есть, не теряемся. Мы много времени провели вместе, к тому же он большой специалист, профессионал, мнение одного из лучших специалистов в стране лишним точно не будет. Свои мысли – это одно. А человек, который столько всего выиграл – это другое, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.