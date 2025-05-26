Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Степанов — о Билялетдинове: мой наставник по жизни, постоянно созваниваемся, советуюсь

Степанов — о Билялетдинове: мой наставник по жизни, постоянно созваниваемся, советуюсь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов рассказал об общении с Зинэтулой Билялетдиновым, под руководством которого он долгое время выступал за «Ак Барс».

– Зинэутула Хайдярович вникает в жизнь «Барса»?
– Начнём с того, что Билялетдинов – мой наставник по жизни. Я всю жизнь практически с ним работаю, поэтому созваниваемся, советуюсь с ним, если возникают какие-то вопросы. Он всегда готов мне помочь, подсказать, общаемся по ситуации. При этом я понимаю, что у него фокус внимания всё-таки в сторону первой команды больше направлен.

Контакт есть, не теряемся. Мы много времени провели вместе, к тому же он большой специалист, профессионал, мнение одного из лучших специалистов в стране лишним точно не будет. Свои мысли – это одно. А человек, который столько всего выиграл – это другое, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android