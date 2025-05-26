«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Данилом Романцевым. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, новый односторонний контракт форварда с «Автомобилистом» рассчитан на один сезон и действует до 31 мая 2026 года.

Новый сезон станет для Романцева пятым в «Автомобилисте». Нападающий играет за екатеринбургский клуб с 2021 года и за это время успел провести 254 матча в КХЛ, набрав 68 (29+39) очков. Всего в КХЛ 31-летний форвард набрал 138 (69+69) очков в 552 матчах.

В прошлом сезоне в активе Романцева 20 очков — пять голов и 15 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата, а также один гол в Кубке Гагарина.