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Степанов — об Арефьеве: он парень самоуверенный, в ВХЛ его нужно было встряхнуть

Степанов — об Арефьеве: он парень самоуверенный, в ВХЛ его нужно было встряхнуть
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Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов оценил игру вратаря Максима Арефьева, дебютировавшего в КХЛ в прошлом сезоне.

– Максим Арефьев впечатлил после вызова в КХЛ – вытащил едва ли не в одиночку выездной матч с ЦСКА, одержал две победы. При этом в ВХЛ у него были сложности. Что скажете по его сезону?
– Вызов в «Ак Барс» был звёздным часом для Максима. Он и засветился, и сыграл хорошо. Для этого и нужна вторая команда, четыре очка для первой команды лишними не будут, результат в том числе и нашей общей работы.

При этом важна мотивация, настрой. Он парень такой, в целом уверен в себе, но, возможно, даже самоуверенный. Иногда какой-то недонастрой случался, а наша лига омолодилась, уровень в целом неплохой. И в ВХЛ надо также настраиваться на каждый матч как на последний, а если ты выходишь немного не с теми мыслями, особенно будучи вратарём, сразу возникают у команды проблемы.

– Ваша критика Арефьева, в том числе через медиаресурсы, это был психологический, педагогический приём?
– Его нужно было встряхнуть. После удачных матчей за первую команду Макс начал думать немного не о том. А мы для этого и работаем, чтобы спускать с неба молодых ребят.

Главное, чтобы они продолжали работать, не так, чтобы сыграть хорошо одну-две игры, и всё. А показывать стабильно высокий уровень. Чтобы на тебя могли надеяться. Моя задача – дать ребятам то, что они могут. Они умеют играть правильно, важно, чтобы они росли и вышли на следующую ступень в своём развитии, не останавливались, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
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