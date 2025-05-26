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Александр Степанов назвал своей карьерной целью пост главного тренера «Ак Барса»

Александр Степанов назвал своей карьерной целью пост главного тренера «Ак Барса»
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Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов назвал своей карьерной целью пост главного тренера «Ак Барса».

– Вы работали сначала ассистентом в молодёжной команде московского «Динамо», потом перешли на эту же должность, но уже в первой команде «Динамо». Затем возглавили «Крылья Советов» в МХЛ, сейчас работаете в «Барсе» в ВХЛ. Если говорить о поступательном движении, следующий шаг – возглавить команду КХЛ?
– Разумеется, есть такая задача, приехал в Казань, чтобы развиваться как тренер. Для этого и в молодёжную команду «Крылья Советов» заходил, чтобы ощутить, что такое быть главным тренером. И здесь я не просто тренирую, стою на лавке, приехал за задачами, как командными, так и личными. Хочется расти, идти наверх, конечно, мечта стать главным тренером в КХЛ есть, я иду к ней, стремлюсь, это моя основная мотивация.

– В идеале – возглавить «Ак Барс»? Практически родная для вас команда.
– Точно родная, и столько лет здесь провёл, столько побед. Супруга у меня из этого города, двое детей родились в Казани. Два Кубка Гагарина, чемпионы России, Евролига, Континентальный Кубок… Много всего было. После «Динамо» точно вторая Родина, важная школа жизни. Работать в системе «Ак Барса» для меня и честь, и удовольствие, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
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