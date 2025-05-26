Ноблох отметил прогресс в игре вратаря «Эдмонтона» Скиннера по ходу текущего плей-офф

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох отметил прогресс в игре вратаря Стюарта Скиннера по ходу текущего плей-офф. В первом раунде голкипер потерял место основного вратаря из-за неудачной игры в серии с «Лос-Анджелес Кингз», однако уже в следующем раунде с «Вегас Голден Найтс» оформил три шат-аута.

«Чтобы он настроился и играл так, как он умеет, ему нужно оказать всю возможную помощь, и я думаю, что он проделал колоссальную работу, восстанавливаясь после неудачных периодов, а эти периоды обычно не такие уж и продолжительные. Обычно он довольно быстро восстанавливается после неудачных матчей и играет солидно. Я видел всё это в прошлом сезоне и в этом плей-офф. Первый раунд оказался не таким, как он ожидал, но с тех пор, как он вернулся в ворота, он играет действительно хорошо», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.