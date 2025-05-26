Джош Доан выиграл чемпионат мира в составе США и повторил достижение своего отца Шейна

23-летний нападающий сборной США Джош Доан стал обладателем золотых медалей чемпионата мира. Примечательно, что его отец Шейн Доан дважды становился чемпионом мировых первенств в составе сборной Канады (2003, 2007).

24 июля 2021 года «Аризона Койотс» выбрала Доана во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2021 года. Отец — Шейн Доун — всю свою 21-летнюю карьеру в НХЛ провёл в «Койотс» и ранее занимал должность директора по развитию хоккея в команде.

Шейн Доан входит в число 20 лидеров в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных сезонах, проведя 1540 игр, в которых бывший нападающий набрал 972 (402+570) очка.