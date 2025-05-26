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Степанов: не скажу, что я тренер оборонительного плана, но жизнь учит — порядок бьёт класс

Степанов: не скажу, что я тренер оборонительного плана, но жизнь учит — порядок бьёт класс
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Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов рассказал о своём тренерском стиле.

– Какой у вас тренерский стиль? Помним вас как бескомпромиссного на площадке хоккеиста, но как вы ведёте себя на тренерском мостике? Как характеризуете себя?
– Жизнь учит, что порядок бьёт класс. При этом не скажу, что я тренер оборонительного типа, если кто-то думает так. Команда неплохо играла в атаке, забивала. У нас была довольно активная и агрессивная манера игры. Стараемся играть в плотную агрессивную оборону, действовать активно по всей площадке, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
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Новости. Хоккей
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