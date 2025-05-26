Стали известны игроки, которые покинут «Авангард» в межсезонье

Хоккейное агентство Winners рассказало, какие игроки покинут омский «Авангард» в межсезонье. Все они являются клиентами данного агентства.

«По согласованию с «Авангардом» мы начали поиск вариантов обмена для ряда игроков нашего агентства. У Александра Филатьева, Алексея Соловьёва и Павла Коледова действующие контракты, но тренерский штаб не видит их в составе основной команды на следующий сезон. В отношении Артёма Мурылёва с истекающим контрактом принято совместное решение также рассмотреть обмен. Благодарим клуб за открытый диалог и поддержку в поиске оптимальных решений для развития игроков», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.