Главный тренер «Барса» оценил итоги сезона для своей команды

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов оценил итоги сезона для своей команды, которая не попала в плей-офф ВХЛ.

«На четвёрку с плюсом. В этом году команда стала намного сильнее. Ребята, такие как Расим Шакиров и Тимофей Жулин установили рекорд результативности для клуба. Шакиров, Даниил Четвериков и Равиль Якупов неплохо сейчас играют в чемпионате 3 на 3. Сезон провели неплохой, глобальных спадов у нас не было, чтобы проигрывать матчи сериями. Обычно чередовали победы с поражениями, немножко стабильности не хватило. Глубины состава не было, не хватало центральных – всего два чистых центра, приходилось крайних ставить в центр.

Но прогресс виден, по сравнению с прошлым сезоном и побед больше было, и с сильными командами хорошо играли, многих обыграли, тот же «Химик» два раза обыграли, который сейчас в финале. Ребята выросли, Радэль Замалтдинов выходил с первой командой, Жулин дорос до роли лидера в ВХЛ. Свои воспитанники играют, развиваются, все на кого рассчитывали – выстрелили, выросли в хоккейном плане. Команда хорошая собралась, ещё пара матчей и могли рассчитывать даже на плей-офф.

Немножко с вратарской позицией не повезло, были проблемы. Двух вратарей отдавали в первую команду, когда там были проблемы. Перед дедлайном одного вратаря ещё отдали в Альметьевск, а у нас у Арефьева случилась травма, он выбыл на полтора месяца. В результате вратарская линия ослабла, всё это вместе сложилось, и в результате двух матчей нам не хватило как раз до попадания в плей-офф.

Надо ещё отметить, насколько сильным стал чемпионат в этом году, высокая конкуренция. 10 команд до последнего боролись за плей-офф, всё решалось плюс-минус в две игры, мы тоже боролись до последнего, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.