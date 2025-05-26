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Защитник «Ак Барса»: сложно сказать, почему мы проиграли «Динамо» четыре игры подряд

Защитник «Ак Барса»: сложно сказать, почему мы проиграли «Динамо» четыре игры подряд
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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко заявил, что не может объяснить, почему казанский клуб проиграл московскому «Динамо» четыре матча подряд после двух гостевых побед в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«До сих пор сложно сказать, почему мы проиграли «Динамо» четыре игры подряд. Я не могу сказать, что мы сильно уступили им по игре или были слабее. Просто в их пользу сложились, так скажем, некоторые моменты в матчах, некие нюансы. Где-то здорово они реализовали голевые эпизоды, где-то мы неправильно в защите сыграли. Хоккей – это же ведь игра ошибок.

– Может, слишком поверили в себя после двух первых гостевых побед, а потом сказался недостаток концентрации?
– Точно нет. На таком уровне ты всегда выходишь сконцентрированным, подготовленным на каждый матч, потому что понимаешь цену игры в плей-офф. На Кубок Гагарина не надо как-то по-особенному настраиваться. Любой хоккеист мечтает в карьере выиграть этот трофей, — цитирует Марченко «Татар-информ».

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