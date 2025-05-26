Защитник «Ак Барса»: сложно сказать, почему мы проиграли «Динамо» четыре игры подряд

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко заявил, что не может объяснить, почему казанский клуб проиграл московскому «Динамо» четыре матча подряд после двух гостевых побед в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«До сих пор сложно сказать, почему мы проиграли «Динамо» четыре игры подряд. Я не могу сказать, что мы сильно уступили им по игре или были слабее. Просто в их пользу сложились, так скажем, некоторые моменты в матчах, некие нюансы. Где-то здорово они реализовали голевые эпизоды, где-то мы неправильно в защите сыграли. Хоккей – это же ведь игра ошибок.

– Может, слишком поверили в себя после двух первых гостевых побед, а потом сказался недостаток концентрации?

– Точно нет. На таком уровне ты всегда выходишь сконцентрированным, подготовленным на каждый матч, потому что понимаешь цену игры в плей-офф. На Кубок Гагарина не надо как-то по-особенному настраиваться. Любой хоккеист мечтает в карьере выиграть этот трофей, — цитирует Марченко «Татар-информ».