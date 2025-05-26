Степанов: разговоров, чтобы поделить очки в матчах с «Нефтяником», нет. Ни одного не делил

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов рассказал о принципиальных матчах с «Нефтяником» в рамках ВХЛ.

– «Ак Барс» редкий клуб с двумя командами в ВХЛ. При этом внутри системы «Нефтяник» стоит рангом выше?

– Это главная команда нашей системы в ВХЛ, детище «Татнефти», Альметьевск – важнейший город для основного спонсора, эту команду всегда будут оберегать, следить за ней. Лучшие силы там, но и мы стараемся. В этом году даже обошли их по турнирной таблице, хотя, если смотреть по составу, в целом они, как правило, посильнее. У нас молодая команда, в то время как там уже взрослые, опытные спортсмены, те, кто по каким-то причинам не смог закрепиться в КХЛ, но это в любом случае мастера. Матёрые ребята.

– Матчи с «Нефтяником» проходят кость в кость, никто никого не жалеет в этих играх?

– Даже таких разговоров нет, чтобы поаккуратнее сыграть, тем более очки как-то делить. А то иногда спрашивают, но сами видите – ни одного очка не поделил за два года. Для моих эти матчи – мотивация доказать, чего они стоят, и попасть в тот же Альметьевск, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.