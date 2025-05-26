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«Северсталь» продлила контракт с вратарём Константином Шостаком

«Северсталь» продлила контракт с вратарём Константином Шостаком
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Хоккейный клуб «Северсталь» продлил соглашение с вратарём Константином Шостаком. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, новый срок контракта составляет один год – до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний белорусский голкипер сыграл 33 матча в регулярном чемпионате за коллектив из Вологодской области, в которых одержал 15 побед и отражал 88,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,19. В плей-офф вратарь участия не принимал.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Шостак провёл 109 матчей, в которых одержал 44 победы и отражал 89,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,92.

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