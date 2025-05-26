Степанов — о Галимове в ВХЛ: если контракт допускает, почему нет? Пусть помогает системе

Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов высказался о возможном участии нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова в матчах ВХЛ, так как он имеет двухсторонний контракт с казанским клубом.

– В финале играют «Химик» с «Торпедо-Горьким» и первые пятёрки команд собраны из «Спартака» и «Торпедо» из КХЛ, особенно в случае с Нижним Новгородом. Насколько это правильная и честная тактика?

– У нас была та же самая история, когда собрали в прошлом году чемпионский «Нефтяник». В этом нет ничего плохого, так работает система, все переходят из одного уровня в другой, кого-то подняли, опустили. Понятно, что самостоятельные команды, такие как «Югра» или новокузнецкий «Металлург», будут недовольны, но у них есть свои возможности, большой бюджет, можете набрать себе игроков и быть уверенными, что они сыграют за вас весь сезон, никуда не исчезнут.

А нам приходится лавировать, но результат – это развитие хоккеистов. Ребята получают важный опыт кубковых матчей, в отличие от КХЛ, скорости в ВХЛ поменьше, но уровень высокий. И после матчей плей-офф в ВХЛ заходить в КХЛ им куда проще. Это видно по тому же Замалтдинову, он практически сразу влился в основу «Ак Барса», зацепился за свой шанс и провёл отличный дебютный сезон, свою роль сыграл и в плей-офф.

– Спортивной несправедливости в усилении фарм-клубов игроками из основной команды нет?

– Это допустимо регламентом и нормально, если всё прописано в контракте, почему нет?

– «Ак Барс» теоретически мог отправлять даже Артёма Галимова, у которого был двусторонний контракт. Но это, наверное, было бы перебором?

– Если контракт допускал подобный момент, почему нет? Я не вижу в этом ничего особенного. Пусть помогает выиграть команде из своей системы. Все этим пользуются. Галимов такой же игрок, как и все, если нужно – и он может в ВХЛ сыграть, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.