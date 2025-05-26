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Тренер Александр Степанов сравнил игру в ВХЛ и МХЛ для молодых хоккеистов

Тренер Александр Степанов сравнил игру в ВХЛ и МХЛ для молодых хоккеистов
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Главный тренер ХК «Барс» Александр Степанов сравнил игру в ВХЛ и МХЛ для молодых хоккеистов.

– Игра в ВХЛ для молодых ребят полезнее чем МХЛ?
– На мой взгляд да, того же Жулина сравнить, когда его спускали в молодёжную команду, он там себя уже как король практически чувствовал, мог обыграть целую пятёрку, от своих ворот напрямик до чужих пройти. У себя в «Барсе» я ему запрещал это делать, в высшей лиге такие фокусы уже не проходят, а в МХЛ – вполне.

Там и скорости другие, и в соперниках молодые ребята, слабее и физически, и технически. Для них высшая лига – это хорошая средняя ступень между МХЛ и КХЛ. Лучше они поиграют в вышке с командами, максимально близкими к КХЛ, чем со своими ровесниками и теми, кто помладше. Так ты только деградировать начинаешь постепенно, а у нас уровень не теряешь, можно спокойно в КХЛ потом заходить, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
Эксклюзив
«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь
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