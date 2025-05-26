Степанов: не сказал бы, что драки изживают себя. Нет постановочных драк на публику

Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов высказался о драках в современном хоккее.

– Есть ощущение, что драки постепенно уходят из хоккея, лиги против них. Как вы относитесь к этой тенденции?

– Я бы не сказал, что драки изживают себя. Команды защищают друг друга, смотришь когда НХЛ, если есть какой-то силовой приём не очень чистый, сразу идут защищать своего, бегут драться. Друг за друга стоят. Нет каких-то постановочных драк, специализированных тафгаев, как это было раньше, когда всё красиво на публику, такого нет. А вот мелкие стычки, потасовки есть всегда, лидеров охраняют, просто так никого не ударишь.

– То есть драки становятся методом защиты своих лидеров, а не как в былые годы, когда из них устраивали шоу?

– Защищают лучших бомбардиров, своего вратаря. Но это всё обычные игроки дерутся, выясняют отношения между собой. Не так чтобы специально обученные люди, боксёры, которые даже на коньках стоять не могут, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.