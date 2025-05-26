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Степанов: тафгаи «Витязя» даже на коньках кататься нормально не умели

Степанов: тафгаи «Витязя» даже на коньках кататься нормально не умели
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Четырёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов высказался о бывших канадских тафгаях «Витязя», которые часто нападали на обычных игроков. Подобной командой «Витязь» был с сентября 2005-го по февраль 2012-го. За это время в матчах с участием подмосковной команды случилась 241 драка.

«Тафгаи «Витязя» даже на коньках кататься нормально не умели. Дрались хорошо, но играть не умели. А как играть против такой команды, непонятно, у соперника не возьмётся в ответ пятёрки тафгаев, есть пара крепких товарищей, которые могут держать удар, а остальных эти боксёры просто били, избивали фактически.

Это уже цирк был, и такого, к счастью, больше нет. Это и не нужно. Люди приходят не на бокс, а хоккей посмотреть. Какие-то естественные стычки, силовая борьба – это нормально. А постановочные драки, когда их по 10 в одном матче, кому это нужно? Это уже не хоккей», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Степановым читайте на «Чемпионате»:
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