«Северсталь» продлила контракт с нападающим Адамом Лишкой. Как сообщает пресс-служба черепоцевкого клуба, новый срок соглашения составляет один год – до конца сезона-2025/2026.

Для 25-летнего нападающего следующий сезон станет седьмым в Череповце. В общей сложности за «Северсталь» Адам провёл 357 матчей, в которых набрал 135 очков — забросил 57 шайб и отдал 78 результативных передач.

Всего в Континентальной хоккейной лиге словацкий нападающий провёл 409 матчей, в которых набрал 145 очков — забросил 61 шайбу и отдал 64 результативные передачи. Лишка начал свою карьеру в КХЛ в составе «Слована» в 2018 году.