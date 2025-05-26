Один из лучших детских тренеров России перешёл на работу в Академию СКА

Один из лучших детских тренеров страны 37-летний Павел Левашев перешёл на работу в Академию СКА, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Он займёт пост главного тренера школы «Красная Машина Юниор» (Москва), а также возглавит команду старшего возраста школы (2011 года рождения).

Главными задачами Левашева станут внедрение стратегического вектора развития школы, обеспечение её работы в соответствии с принципами клубной философии, а также, естественно, результат. Он будет работать в тесном контакте с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

Отметим, что несколько воспитанников Павла Левашева уже являются игроками основного состава в клубах КХЛ. А самым звёздным является нападающий Иван Демидов, ставший по итогам минувшего сезона лучшим бомбардиром СКА и выступающий сейчас в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».