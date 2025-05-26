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Глава «РЖД» Олег Белозёров поздравил ХК «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Глава «РЖД» Олег Белозёров поздравил ХК «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина
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Глава «РЖД» Олег Белозёров поздравил хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль), его президента Юрия Яковлева и главного тренера команды Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина.

«Победа и кубок – достойная награда за упорство, целеустремлённость и красивый современный хоккей, который подарил всей стране ярославский «Локомотив». Благодарю руководство клуба, весь тренерский штаб, каждого игрока, персонал за победу и радость, которую подарила команда миллионам поклонников «Локомотива» и всего российского хоккея. Очень сложно завоевать Кубок, а ещё сложнее – его подтвердить. Желаю вам удачи в следующем сезоне. Хочу заверить, что железнодорожники всегда с вами. Будем вместе идти к новым победам», – приводит слова Белозёрова пресс-служба ярославского клуба.

Напомним, «Локомотив» в сезоне-2024/2025 выиграл все главные призы: Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.

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