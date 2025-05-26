Президент и главный тренер «Локомотива» награждены знаком «Почётный железнодорожник»

Генеральный директор «РЖД» Олег Белозёров вручил нагрудный знак «Почётный железнодорожник» президенту хоккейного клуба «Локомотив» Юрию Яковлеву и главному тренеру команды Игорю Никитину в честь победы ярославского клуба в Кубке Гагарина. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Локомотив» в сезоне-2024/2025 выиграл все главные призы: Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина. В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославская команда одолела челябинский «Трактор» (счёт в серии 4-1) и впервые в своей истории завоевала самый престижный трофей в российском хоккее.

Отметим, что главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин является претендентом на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2024/2025.