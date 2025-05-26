Валерий Каменский отреагировал на победу МХК «Спартак» в Кубке Харламова

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу МХК «Спартак» в Кубке Харламова.

«Это была прекрасная победа молодёжки «Спартака» – парни сделали всё как надо. Даже выстрадали этот успех, можно и так сказать. Уверен, что в скором будущем эти ребята, которые выиграли Кубок Харламова, будут приносить победы уже главной команде «Спартака» в КХЛ. Они вытащили такую тяжёлую серию, и это дорогого стоит!

Работа системы клуба оценивается по выступлению всех команд, и этот результат – налицо. Вся клубная вертикаль «Спартака» сработала здорово во всех командах – сделали всё, что от них требуется, и даже больше. Не стоит забывать и про успехи академии «Спартака». У клуба есть единая концепция, и все команды её придерживаются. Результат есть, а значит, и будущее у клуба весьма радужное. Только слаженная работа может дать необходимый результат, и мы его сейчас видим.

Уверен, что после такого успеха тренеры главной команды «Спартака» возьмут талантливую молодёжь на предсезонные сборы, будут их там просматривать. Даже если кто-то из этих парней не попадёт в главную команду «Спартака» прямо сейчас, всегда есть возможность подняться в «Химик» и там доказывать свою состоятельность. А суть вертикали «Спартака» в том, чтобы как можно больше своих воспитанников оказалось в главной команде!» — приводит слова Каменского пресс-служба ХК «Спартак».

Напомним, МХК «Спартак» стал чемпионом МХЛ, обыграв в финале Кубка Харламова «СКА-1946» (счёт в серии 4-3). Основная команда красно-белых дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступила «Салавату Юлаеву» (3-4). Воскресенский «Химик» ведёт борьбу за победу в финальной серии плей-офф ВХЛ с «Торпедо-Горький» (2-3).