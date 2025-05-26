Семён Вязовой — о дебюте в КХЛ: c 12 лет мечтал оказаться в раздевалке «Салавата Юлаева»

Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой рассказал, как попал в основную команду уфимского клуба.

«Перед сезоном-2024/2025 был разговор и с Виктором Николаевичем (Козловым, главным тренером «Салавата Юлаева». – Прим. «Чемпионата»), и с Ринатом Рашитовичем Башировым (генеральным директором клуба. – Прим. «Чемпионата»). Они сказали, что рассчитывают на меня и надеются, что я пробьюсь в состав и помогу первой команде. Конечно, такие разговоры добавляют уверенности и ответственности – нельзя подвести, когда на тебя рассчитывают.

Половину ребят из первой команды я уже знал, да и в целом все парни поддерживают, никто не «гонит» на тебя за ошибки. Классный коллектив, все друг другу помогают – с бытовой адаптацией вообще никаких проблем не возникло. А вот в плане игры – да, пришлось привыкать, потому что КХЛ намного быстрее, игроки более понимающие, сильнее бросают. Атмосфера невероятная – полные трибуны, особенно у нас в Уфе. В плане игры мне очень сильно помог тренер вратарей Дмитрий Мезенцев – мы оттачивали технику, работали над физикой и ментальной составляющей. Александр Самонов тоже всегда поддерживал после не лучших матчей, говорил: «Не каждый же раз всё ловить, неудачные отрезки тоже бывают, без них никак». Впервые в раздевалке «Салавата Юлаева» я побывал лет в 12 и уже в том возрасте мечтал оказаться там на постоянной основе. Очень рад, что мечта осуществилась», — приводит слова Вязового пресс-служба КХЛ.

Отметим, что 22-летний Семён Вязовой стал лучшим по проценту отражённых бросков в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Он является одним из трёх претендентов на приз лучшему новичку прошедшего сезона.