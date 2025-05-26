Дмитрий Парфёнов поздравил МХК «Спартак» с победой в Кубке Харламова

Четырёхкратный чемпион России в составе ФК «Спартак» (Москва) Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от победы хоккейной молодёжки красно-белых в Кубке Харламова.

«Конечно же, мы все переживали, смотрели игры и следили за командой. Почти все матчи полуфинала и финала мне удалось увидеть – посетить игры в Москве и посмотреть трансляции гостевых игр. Когда счёт в финале стал равным, 3:3 – то мы очень волновались. Ведь все мы люди, и нам присуще это чувство переживания за родной коллектив. Но очень важно, что наша команда справилась: сделала правильные выводы, не отпустила соперника – после чего наши парни дожали и взяли своё! Очень хочется поздравить тренерский штаб команды, который проделал серьёзную работу перед седьмым матчем – повторюсь, выводы были сделаны правильные. И самих молодых ребят также хочется особенно поздравить. Знаете, есть такое выражение: «Были мужичками – стали мужиками»! Порадовали и нас, и огромное количество болельщиков красно-белых!

Думаю, что это именно тот случай, когда вся система «Спартака» работает слаженно, и это сказывается на отличных результатах команд. Это настоящая работа менеджмента, случайностей не бывает – может повезти в одной игре, а когда победы приходят одна за другой, на дистанции, значит, всё делается правильно!» — приводит слова Парфёнова пресс-служба ХК «Спартак».

Напомним, МХК «Спартак» стал чемпионом МХЛ, обыграв в финале Кубка Харламова «СКА-1946» (счёт в серии 4-3).