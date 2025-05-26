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«Поделился новостью с невестой». Семён Вязовой — об эмоциях, когда узнал о дебюте в КХЛ

«Поделился новостью с невестой». Семён Вязовой — об эмоциях, когда узнал о дебюте в КХЛ
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Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой поделился воспоминаниями о своём дебютном матче в основной команде уфимского клуба в декабре 2023 года.

«Помню, что перед дебютом в КХЛ волновался – всё-таки первый матч в лиге, нужно было показать себя, зарекомендовать. Обыграли «Сочи» 6:4, но я сыграл не очень хорошо, и меня отправили в ВХЛ. Хотя изначально понимал, что вряд ли останусь тогда в первой команде, потому что там были Самонов и Ежов. Знал, что на 95% поеду в «Торос» вне зависимости от того, как сыграю – сезон в ВХЛ был в разгаре, и нужно было попадать в плей-офф. Конечно, немного расстроился, но в целом отнёсся к этому нормально – понимал, что плохие матчи всё равно будут, от этого никуда не деться.

До встречи думал только о технических моментах – как буду действовать в той или иной ситуации, как войти в игру, как подсказывать защитникам. Такие рабочие моменты, не было каких-то слишком серьёзных мыслей. О том, что буду в составе, мне сообщил тренер вратарей, сказал: «Планируется, что тебя поставят на матч». В первую очередь поделился новостью со своей невестой, мы порадовались, что дают шанс сыграть», — приводит слова Вязового пресс-служба КХЛ.

Отметим, что 22-летний Семён Вязовой стал лучшим по проценту отражённых бросков в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Он является одним из трёх претендентов на приз лучшему новичку прошедшего сезона.

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