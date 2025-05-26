Джефф Монсон назвал ЧМ по хоккею без сборной России региональным турниром

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон поздравил сборную США с победой на чемпионате мира — 2025 по хоккею, упомянув, что без российской команды этот турнир не смотрится.

«Поздравляю сборную США по хоккею с победой! Особенно приятно, что в команде много игроков из Миннесоты — моего родного штата. Я искренне рад за них. Но можно ли считать этот турнир настоящим чемпионатом мира, если в нём не участвует одна из сильнейших сборных? Конечно, нет. Это скорее региональный турнир, аналогичный чемпионату Европы, для западных стран. Вы можете представить чемпионат мира по хоккею без Канады? Так и без участия России этот турнир теряет свою полноту и престиж. Так что это так называемый «чемпионат мира», и игроки это понимают. Возможно, если бы сборная России принимала участие, США не удалось бы одержать победу», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Напомним, в воскресенье, 25 мая, сборная США завоевала золотые медали чемпионата мира — 2025, обыграв в финале Швейцарию (1:0 ОТ). Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.