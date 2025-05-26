Дмитрий Аленичев поделился эмоциями от победы МХК «Спартак» в Кубке Харламова

Четырёхкратный чемпион России в составе ФК «Спартак», победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев поздравил хоккейную молодёжку красно-белых со званием чемпионов МХЛ – 2024/2025.

«Честно говоря, молодые спартаковцы заставили понервничать, и причём весьма прилично! Но мы за свою карьеру многое проходили в футболе, и такие волнующие моменты тоже были. Но то, что ребята сотворили в решающем матче – это просто фантастика! После того как счёт в серии с 3-0 стал 3-3, многие были настроены скептически на то, что будет в седьмой игре. Но лично я верил и ни в коем случае не сомневался в нашей команде! Потому что не понаслышке знаю характер молодых хоккеистов – и был полностью уверен, что дома в Сокольниках, на глазах у своих болельщиков ребята титул не упустят! К тому же победили с таким крупным счётом. Пусть там были две шайбы в пустые ворота – однако без того, что было до этого, не было бы и этих пустых ворот. В хоккее, как и в футболе, случайностей не бывает. И я хочу искренне поздравить наших ребят с такой феноменальной победой!» — приводит слова Парфёнова пресс-служба ХК «Спартак».

Напомним, МХК «Спартак» стал чемпионом МХЛ, обыграв в финале Кубка Харламова «СКА-1946» (счёт в серии 4-3).