«Накинули валидола». Егор Титов отреагировал на победу МХК «Спартак» в плей-офф МХЛ

Шестикратный чемпион России в составе ФК «Спартак» Егор Титов поделился впечатлениями от победы хоккейной молодёжки красно-белых в плей-офф МХЛ — 2024/2025.

«После того как счёт в финальной серии стал 3-0, мне казалось, что всё уже ясно… а потом – 3-3. Заставили понервничать наши парни – накинули валидола, так сказать. Но в итоге они справились – честь и хвала им за это, всему тренерскому штабу, а также руководству всей системы «Спартака». Мы весь сезон с ребятами-футболистами ходили и поддерживали команды «Спартака» на трибунах, от души за них болели, и эмоции зашкаливали! И наши хоккеисты, молодые спартаковцы, нас очень сильно порадовали! К тому же последняя решающая игра была в Сокольниках, куда я ходил болеть за «Спартак», ещё будучи подростком. Это место для нас очень важное – своё, красно-белое! И это тоже часть нашего успеха. Надеюсь, что после такого удачного сезона кто-то из игроков сможет влиться в основной состав «Спартака»! И быть там не на последних ролях, а заявить о себе в КХЛ, пробившись в первое или второе звено нашей команды!» — приводит слова Парфёнова пресс-служба ХК «Спартак».

Напомним, МХК «Спартак» стал чемпионом МХЛ, обыграв в финале Кубка Харламова «СКА-1946» (счёт в серии 4-3).