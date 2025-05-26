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Два россиянина упомянуты в числе претендентов на выбор на драфте НХЛ — 2025

Два россиянина упомянуты в числе претендентов на выбор на драфте НХЛ — 2025
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Нападающий из системы ярославского «Локомотива» Роман Лутцев и вратарь фарм-клуба магнитогорского «Металлурга» Андрей Трофимов упомянуты The Athletic в качестве возможного выбора клубов НХЛ на драфте-2025.

Оба российских хоккеиста не вошли в топ-15 рейтинга по версии издания, но указаны в дальнейшем списке.

19-летний Лутцев в прошедшем сезоне провёл 58 игр (с учётом плей-офф) за «Локо», в которых набрал 66 (32+34) очков. Также на его счету три встречи за основную команду в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 (результативными действиями не отметился). 18-летний Трофимов сыграл 24 матча в сезоне-2024/2025 в составе команды МХЛ «Стальные Лисы».

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