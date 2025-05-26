Семён Вязовой рассказал, чего не хватило «Салавату» в серии с «Локомотивом»

Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой поделился впечатлениями от матчей Кубка Гагарина. Уфимская команда дошла до полуфинала, в котором уступила будущему чемпиону КХЛ — 2024/2025 ярославскому «Локомотиву» (счёт в серии 1-4).

«Плей-офф в этом году получился очень интересным и для команды, и для меня. Не сказал бы, что я стал первым номером по ходу серии со «Спартаком», просто так сложились обстоятельства – первый матч выиграли, второй проиграли. Александр Самонов подустал, ему нужно было отдохнуть. Я вышел, сыграл плохо, мы проиграли. Счёт в серии стал 1-3, нужно было что-то придумывать, и тренеры решили поставить меня. Просто из-за того, что мы побеждали, я играл дальше. В целом неплохо вошёл в игру, но эмоционально немного перегорел, поэтому на концовку меня не хватило – возможно, из-за того, что это мой первый плей-офф.

Сложно сказать, чего нам не хватило в серии с «Локомотивом». Могли проходить дальше, хотя многие считали, что у нас нет шансов в этой серии. Но была равная игра – просто где-то не повезло, где-то я пропустил свои шайбы: когда счёт был 1-3 в серии, мы сравняли в матче, и тут мне залетает не совсем обязательный гол», — приводит слова Вязового пресс-служба КХЛ.

Отметим, что 22-летний Семён Вязовой стал лучшим по проценту отражённых бросков в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Он является одним из трёх претендентов на приз лучшему новичку прошедшего сезона.