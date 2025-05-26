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Семён Вязовой назвал команду, с которой были самые тяжёлые матчи в прошедшем сезоне

Семён Вязовой назвал команду, с которой были самые тяжёлые матчи в прошедшем сезоне
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Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой ответил на вопрос, с какой командой были самые трудные игры в прошедшем сезоне.

«Самые тяжёлые матчи были, наверное, с «Ак Барсом» – «Зелёное дерби», ментально было очень непросто. Я тогда набирал форму в ВХЛ, вернулся в первую команду, и мне говорят, что играю против «Ак Барса». На таких матчах – что в Уфе, что в Казани – всегда полные трибуны, и это очень крутые эмоции», — приводит слова Вязового пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели между собой шесть матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержали по три победы (по одной — в овертайме).

Напомним, «Салавата Юлаев» в прошедшем сезоне дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступил будущему чемпиону КХЛ — 2024/2025 ярославскому «Локомотиву» (счёт в серии 1-4).

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