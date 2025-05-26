«Нам есть что доказывать». Романцев отреагировал на прдление контракта с «Автомобилистом»

Нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев прокомментировал новость о новом контракте с екатеринбургским клубом.

— Насколько рад тому, что продолжишь жить в Екатеринбурге и выступать в нашей команде? Были ли другие варианты продолжения карьеры?

— Очень рад продолжать выступать за «Автомобилист». Болельщики, город, команда и вся организация в целом – на самом высшем уровне. Поскольку удалось быстро договориться о новом контракте, другие варианты даже не рассматривал.

— Что прошедший сезон дал с точки зрения роста, в чём, на твой взгляд, вы стали сильнее?

— Я считаю, прошедший сезон сплотил нас ещё больше. Но, в то же время, мы понимаем, что нам есть над чем работать и что улучшать. Будем много работать и становиться сильнее. Нам есть что доказывать.

— В нашей команде из года в год происходят точечные изменения, но костяк остаётся прежним, как считаешь, сильно ли помогает это на льду – то, что вы много лет играете вместе?

— Уверен, что это идёт в плюс для нас. Потому что если мы хотим добиваться результатов, то у нас должен быть отличный коллектив, где все готовы биться друг за друга. Именно такой здесь и выстраивают, — приводит слова Романцева официальный сайт «Автомобилиста».

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, новый односторонний контракт форварда с «Автомобилистом» рассчитан на один сезон и действует до 31 мая 2026 года.

Новый сезон станет для Романцева пятым в «Автомобилисте». Нападающий играет за екатеринбургский клуб с 2021 года и за это время успел провести 254 матча в КХЛ, набрав 68 (29+39) очков. В прошедшем сезоне в активе Романцева 20 очков — пять голов и 15 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата, а также один гол в Кубке Гагарина.