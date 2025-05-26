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Иван Демидов проведёт межсезонье в Канаде — RG

Иван Демидов проведёт межсезонье в Канаде — RG
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» 19-летний Иван Демидов проведёт межсезонье в Канаде.

«Ивану уже понравился Монреаль, и он хочет лучше познакомиться с городом, его культурой и жителями, поэтому он решил провести здесь лето. Он также будет уделять больше внимания изучению не только английского, но и французского языка», — приводит RG слова источника, близкого к Демидову.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.

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