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«Питтсбург Пингвинз» поздравил белоруса Владислава Колячонка с днём рождения

«Питтсбург Пингвинз» поздравил белоруса Владислава Колячонка с днём рождения
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Пресс-служба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» разместила пост, в котором поздравила белорусского защитника команды Владислава Колячонка с 24-летием.

«Счастливого дня рождения, Влад», — подписала пост пресс-служба североамериканского клуба.

Колячонок был выбран на драфте в 2019 году во втором раунде под общим 52-м номером клубом «Флорида Пантерз». Он перешёл в «Питтсбург» из «Юты» в качестве свободного агента по ходу сезона-2024/2025. Белорусский хоккеист сыграл за «пингвинов» 12 встреч, в которых отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 и 7 (2+5) набранных очков.

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