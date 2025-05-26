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«Это не смешно». 41-летний Амбюль — о втором подряд поражении Швейцарии в финале ЧМ

«Это не смешно». 41-летний Амбюль — о втором подряд поражении Швейцарии в финале ЧМ
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41-летний нападающий «Давоса» и сборной Швейцарии Андрес Амбюль прокомментировал поражение от сборной США (0:1 ОТ) в финале чемпионата мира — 2025. Напомним, в прошлом году швейцарцы в финале мирового первенства устпили команде Чехии (0:2).

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
США
0:1 Томпсон (Кули, Шей) – 62:02    

«Это разочарование. Так было в прошлом году, сейчас — снова… это не смешно. Дело не во мне, а в команде — мы хотели большего, а теперь… этого опять оказалось недостаточно», — приводит слова швейцарца Sport.ch.

Ранее Амбюль заявлял, что этот сезон станет для него последним. За карьеру он выступал на 20 чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом в истории. За это время он провел 151 матч, что тоже рекордный показатель, забил 32 гола и сделал 38 результативных передач. Вместе со сборной Швейцарии он трижды завоёвывал серебряные медали ЧМ.

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