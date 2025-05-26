В «Каролине» назвали самый главный плюс в игре Александра Никишина

Помощник генерального менеджера «Каролины Харрикейнз» Даррен Йорк высказался об игре новичка клуба российского защитника Александра Никишина.

«Самое замечательное в Алексе — это его универсальность. Это защитник, который подходит для нашего стиля игры и умеет хорошо кататься. Он хорошо катается спиной вперёд, защищая ворота, и умеет вскакивать и читать игру, являясь вторым эшелоном атаки.

В то же время у него есть упорство и наглость, которые были бы полезны в любой организации. Он наносил сокрушительные удары. Он показал, что готов заступаться за товарищей по команде и будет бороться. Не то чтобы нам нужно или мы ожидаем, что он будет бороться, однако он из тех игроков, которые сделают всё для своих товарищей по команде, и против него трудно играть. Но в конечном счёте именно многогранность его игры делает его таким полезным», — приводит слова Йорка официальный сайт НХЛ.

27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. За это время он провёл за команду два матча в Кубке Стэнли и результативными действиями не отметился.