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«Хочется ещё выиграть». Альберт Яруллин — о чемпионстве «Ак Барса» в 2018 году

«Хочется ещё выиграть». Альберт Яруллин — о чемпионстве «Ак Барса» в 2018 году
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Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился воспоминаниями о выигранном в 2018 году Кубке Гагарина.

«Был ли я неимоверно счастлив после сирены? Наверное, нет. Было облегчение, усталость накопилась. Но спустя время приходит осознание, что ты выиграл. Это то, ради чего ты с детства тренировался. И сейчас семь лет прошло, и понимаешь, что хочется ещё выиграть», — сказал Яруллин в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

Яруллин — воспитанник казанского хоккея, начал выступать за «Ак Барс» в 2011 году, за который с перерывами играет до сих пор. Всего в КХЛ провёл 719 встреч, в которых набрал 220 (58+162) очков.

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