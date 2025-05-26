«Хочется ещё выиграть». Альберт Яруллин — о чемпионстве «Ак Барса» в 2018 году

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился воспоминаниями о выигранном в 2018 году Кубке Гагарина.

«Был ли я неимоверно счастлив после сирены? Наверное, нет. Было облегчение, усталость накопилась. Но спустя время приходит осознание, что ты выиграл. Это то, ради чего ты с детства тренировался. И сейчас семь лет прошло, и понимаешь, что хочется ещё выиграть», — сказал Яруллин в видео, опубликованном пресс-службой КХЛ в рамках проекта «Чемпионский опыт».

Яруллин — воспитанник казанского хоккея, начал выступать за «Ак Барс» в 2011 году, за который с перерывами играет до сих пор. Всего в КХЛ провёл 719 встреч, в которых набрал 220 (58+162) очков.