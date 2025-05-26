Олег Браташ: хоккей — это борьба за результат, а для красоты есть фигурное катание

Советский и российский хоккеист и тренер Олег Браташ сравнил стили работы Петра Воробьёва и Игоря Никитина.

«Какие-то параллели есть, но это не значит, что команда Игоря Никитина играет в такой же хоккей. Опять же, современные правила этого не позволяют. Общее – в нацеленности на результат. И Воробьёв, и Никитин знают, как достичь результат, и у них есть свой алгоритм достижения. Они его придерживаются, не думая, красиво это или нет. Лично моё мнение: хоккей — это борьба за результат, а для красоты есть фигурное катание. В тех видах, где счёт на табло, результат и важен. Всё остальное — демагогия», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

Под руководством Петра Воробьёва ярославское «Торпедо», за которое тогда выступал Браташ, стало чемпионом России в 1997 году.