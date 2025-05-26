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Кэри Прайс рассказал, чем гордится больше возможного включения в Зал хоккейной славы

Кэри Прайс рассказал, чем гордится больше возможного включения в Зал хоккейной славы
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс ответил на вопрос о его возможном включении в Зал хоккейной славы в этом году.

«Если это произойдёт, то это просто фантастика. Но больше всего я горжусь тем, что провёл 15 сезонов в составе «Монреаля», — приводит слова голкипера journal de montreal.

37-летний Кэри Прайс — олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады. Он был вынужден приостановить карьеру из-за тяжёлой травмы в 2022 году. Всего на его счету в Национальной хоккейной лиге 712 встреч, в которых была одержана 361 победа. Голкипер установил рекорды франшизы по количеству матчей и побед. Прайс становился обладателем «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в 2015 году.

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