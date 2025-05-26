«Мы загнаны в угол». Форвард «Каролины» Андрей Свечников — о серии с «Флоридой»

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о настрое команды перед четвёртым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (0-3).

«Сегодня новый день. Только хороший настрой, я стараюсь мыслить позитивно. Нужно просто постараться выйти и показать лучшую игру, на которую ты способен. Мы выйдем на площадку и не будем даже думать о том, что уступаем 0-3. Просто постараемся сохранять позитивный настрой и демонстрировать свою игру.

Сейчас мы загнаны в угол, и нам нужно выбраться оттуда, что мы и попытаемся сделать», — приводит слова Свечникова The Hockey News.

Напомним, Свечников досрочно завершил третий матч полуфинала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой» (2:6) из-за 14-минутного штрафа (10+2+2) в конце встречи. Следующая игра состоится в ночь на 27 мая и начнётся в 3.00 мск.