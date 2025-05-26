«Провальный вратарь с редкими вспышками». Журналист из Вегаса — об игре Ильи Самсонова

Американский журналист Джейкоб Уолтерс раскритиковал игру российского вратаря «Вегас Голден Найтс» Ильи Самсонова в сезоне-2024/2025.

«Илья Самсонов – провальный вратарь с редкими вспышками. Неудивительно, что поклонники «рыцарей» весь сезон переживали за здоровье Эдина Хилла. Что случилось бы, если бы основной вратарь получил травму перед плей-офф? Болельщики прекрасно помнили, что происходило в матчах с «Эдмонтоном» и «Миннесотой».

Если бы Самсонов был основным, «Вегас» вылетел бы от «Уайлд» всухую. Он ни за что не остановил бы Кирилла Капризова и Мэтта Болди. Весь сезон у 28-летнего россиянина складывался так, будто он играл на льду, намазанном детским маслом. В результате даже Акира Шмид обошёл его и занял место второго вратаря», — приводит слова Уолтерса VegasHockeyNight.

28-летний Самсонов провёл в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 29 встреч с коэффициентом надёжности 2,82. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.