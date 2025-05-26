«Настоящий кошмар для соперников». Уолтерс — о перспективах Шабанова заиграть в НХЛ

Американский журналист Джейкоб Уолтерс высказался о перспективах российского нападающего челябинского «Трактора» Максима Шабанова заиграть в клубе Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».

«Первое, что бросается в глаза в Шабанове, — это его небольшие габариты. Рост Шабанова всего 173 см, а вес — 71 кг. Вы, наверное, думаете: «Зачем такой невысокий парень, как он, нужен такой команде, как «Голден Найтс»?» Что ж, Коннор Бедард не самый высокий парень в мире, как и Кирилл Капризов (178 см). Тем не менее эти игроки считаются одними из самых перспективных нападающих в НХЛ. Именно туда может попасть Шабанов, если переберётся на берега Северной Америки.

Как и у Дорофеева, у него сильный бросок, и он хорошо катается. Благодаря таким навыкам катания и быстроте он становится настоящим кошмаром для соперников, потому что может просто объехать вас и забить гол. Просто посмотрите его лучшие моменты в качестве идеального примера. Добавьте к этому его опыт игры на профессиональном уровне (четыре сезона в КХЛ), и вы получите потенциальную звезду в процессе становления. У Маккриммона есть шанс сделать самую забавную вещь на свете: заполучить ещё одну молодую, надёжную звезду нападения. Вы можете считать его уменьшенной копией Павла Дорофеева. Однако другие болельщики НХЛ сочли бы его настоящим кошмаром», — написал Уолтерс в Vegas Hockey Night.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.