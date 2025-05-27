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Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в Кубке Стэнли

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в Кубке Стэнли
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в четвёртом матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты. Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
0 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45    

По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 110-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт матча — 0:0. В случае победы «Флорида» выйдет в финал Кубка Стэнли (сейчас счёт в серии 3-0).

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