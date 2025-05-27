Орлов мощным силовым приёмом остановил форварда «Флориды» в матче плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов провёл мощный силовой приём на шведском нападающем Йеспере Боквисте.

ВИДЕО

Напомним, ранее Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскритиковал игру Орлова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:6). Россиянин провёл на льду 20 минут и 20 секунд, закончив матч с показателем полезности «-4».

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды.