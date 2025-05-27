Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов мощным силовым приёмом остановил форварда «Флориды» в матче плей-офф НХЛ

Орлов мощным силовым приёмом остановил форварда «Флориды» в матче плей-офф НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
0 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов провёл мощный силовой приём на шведском нападающем Йеспере Боквисте.

ВИДЕО

Напомним, ранее Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскритиковал игру Орлова в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:6). Россиянин провёл на льду 20 минут и 20 секунд, закончив матч с показателем полезности «-4».

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды.

Материалы по теме
«Объяснить его игру невозможно». Бриндамор раскритиковал Орлова после матча с «Флоридой»
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android