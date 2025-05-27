Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал первое очко в карьере НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Каролину» забросил Логан Стэнковен. Результативной передачей отметился российский защитник Александр Никишин. Для него это первое очко в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф.