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Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал первое очко в карьере НХЛ

Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал первое очко в карьере НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
0 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Каролину» забросил Логан Стэнковен. Результативной передачей отметился российский защитник Александр Никишин. Для него это первое очко в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, Никишин дебютировал в НХЛ в матче Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Он стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ в плей-офф.

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