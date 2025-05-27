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Два очка россиян помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче под угрозой вылета из КС

Два очка россиян помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче под угрозой вылета из КС
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1 — 3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен, Себастьян Ахо, Джордан Стаал. Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин записали в свой актив по одной результативной передаче.

Хозяева забить сегодня не смогли. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 25 спасений.\

В случае победы «Флориды» в следующем матче она выйдет в финал Кубка Стэнли.

Календарь Кубка Стэнли-2025
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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