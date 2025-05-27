Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» одержала первую за 19 лет победу в финальном матче западной конференции

«Каролина» одержала первую за 19 лет победу в финальном матче западной конференции
Комментарии

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1—3.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    

Для «Каролины» эта победа стала первой за последние 19 лет победой, одержанной в финальном матче Запажной конференции НХЛ. В последний раз клуб выигрывал в матче финала Запада в сезоне-2005/2006, когда в итоге им был завоёван Кубок Стэнли.

Отметим, до сегодняшней победы серия поражений «Каролины» в финальных матчах конференции насчитывала 15 игр кряду.

Лучший снайпер в истории НХЛ

Материалы по теме
Два очка россиян помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче под угрозой вылета из КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android