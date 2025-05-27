«Каролина» одержала первую за 19 лет победу в финальном матче западной конференции

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1—3.

Для «Каролины» эта победа стала первой за последние 19 лет победой, одержанной в финальном матче Запажной конференции НХЛ. В последний раз клуб выигрывал в матче финала Запада в сезоне-2005/2006, когда в итоге им был завоёван Кубок Стэнли.

Отметим, до сегодняшней победы серия поражений «Каролины» в финальных матчах конференции насчитывала 15 игр кряду.

Лучший снайпер в истории НХЛ