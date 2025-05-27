«Каролина» одержала первую за 19 лет победу в финальном матче западной конференции
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Таким образом, они сократили отставание в серии — 1—3.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45 0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49 0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15
Для «Каролины» эта победа стала первой за последние 19 лет победой, одержанной в финальном матче Запажной конференции НХЛ. В последний раз клуб выигрывал в матче финала Запада в сезоне-2005/2006, когда в итоге им был завоёван Кубок Стэнли.
Отметим, до сегодняшней победы серия поражений «Каролины» в финальных матчах конференции насчитывала 15 игр кряду.
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