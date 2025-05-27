Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Каролина» в Кубке Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала трёх лучших её хоккеистов.

Первой звездой стал канадский форвард «Каролины» Логан Стэнковен, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой. Вторая звезда — датский голкипер гостей Фредерик Андерсен, записавший в свой актив 20 спасений.

Третья звезда — российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который совершил по ходу этой встречи 25 спасений своих ворот.

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