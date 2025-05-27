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Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Каролина» в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Каролина» в Кубке Стэнли
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала трёх лучших её хоккеистов.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Никишин) – 30:45     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:49     0:3 Стаал (Бёрнс) – 58:15    

Первой звездой стал канадский форвард «Каролины» Логан Стэнковен, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой. Вторая звезда — датский голкипер гостей Фредерик Андерсен, записавший в свой актив 20 спасений.

Третья звезда — российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который совершил по ходу этой встречи 25 спасений своих ворот.

Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде

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